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В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар

В памятнике федерального значения XVII века «Дом Седельщикова» (Пскове, улица Герцена, 5), сегодня, 24 декабря, около 9 утра произошёл очередной пожар.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, загорелась куча мусора на первом этаже здания. Сообщение о возгорании поступило в МЧС от очевидца, и уже через 9 минут огонь был потушен.

Напомним, после того, как из здания в 2010 году выехал располагавшийся там с 1991 года центр «Подросток», оно пришло в запустение, стало притоном для бомжей и в результате уже неоднократно горело, в том числе дважды в 2014 году и дважды в июле 2016 года.

Пожар в Доме Седельщикова 14 марта 2014 года

Ранее депутаты Псковской городской Думы согласовали передачу здания Дома Седельщикова из муниципальной в областную собственность

В пятницу, 22 декабря, на заседании Совета по инвестициям Псковской области обсуждался инвестпроект по созданию нового гостиничного комплекса на улице Герцена, в том числе на базе дома №5. 

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