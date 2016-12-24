На стройке второй очереди Северного обхода Пскова провели пробную забивку свай

12:59, 24 декабря 2016, ПАИ

На стройке 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова (фрагмента псковской объездной дороги) в Псковском районе подрядная организация провела провела пробную забивку свай для возведения моста через реку Великую.

Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете региона по транспорту, основные работы по строительству Северного обхода сосредоточены на участке протяжённостью 2,8 км от автодороги Псков - Гдов до реки Великой.

На данный момент ведутся работы по устройству земляного полотна, водоотводных кюветов, а также работы по устройству водопропускных труб. Подрядная организация ООО «Технострой» производит заготовку инертных материалов для последующего оперативного использования в строительстве.

Также субподрядной организацией ООО «ЕвроТрансСтрой» выполнила работы по устройству временной подъездной дороги к строительному городку и строительным площадкам для сооружения опор моста. 22 декабря 2016 прошла пробная забивка свай.