3
15:13
В ожидании чуда
13:57
Руководителя псковского УФАС Ольгу Милонаец выдвинули на соискание премии «Народное признание - 2016»
12:59
На стройке второй очереди Северного обхода Пскова провели пробную забивку свай
22:46
Медведев поручил запретить продажу непищевой продукции с алкоголем
18:37
Мужчина на кухне – 2.0. № 1: Шашлык из щуки от Алексея Малова (ФОТО, ВИДЕО)
17:16
Общественная организация «Дети – наше будущее» вновь номинирована на «Народное признание»
16:28
Путин рассказал о причинах массового отравления «Боярышником» в Иркутске
Еще новости
Общество

На стройке второй очереди Северного обхода Пскова провели пробную забивку свай

На стройке 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова (фрагмента псковской объездной дороги) в Псковском районе подрядная организация провела провела пробную забивку свай для возведения моста через реку Великую.

Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете региона по транспорту, основные работы по строительству Северного обхода сосредоточены на участке протяжённостью 2,8 км от автодороги Псков - Гдов до реки Великой. 

На данный момент ведутся работы по устройству земляного полотна, водоотводных кюветов, а также работы по устройству водопропускных труб. Подрядная организация ООО «Технострой» производит заготовку инертных материалов для последующего оперативного использования в строительстве.

Также субподрядной организацией ООО «ЕвроТрансСтрой» выполнила работы по устройству временной подъездной дороги к строительному городку и строительным площадкам для сооружения опор моста. 22 декабря 2016 прошла пробная забивка свай.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

В ожидании чуда
24 декабря 2016
В ожидании чуда
Руководителя псковского УФАС Ольгу Милонаец выдвинули на соискание премии «Народное признание - 2016»
24 декабря 2016
Руководителя псковского УФАС Ольгу Милонаец выдвинули на соискание премии «Народное признание - 2016» 3
На стройке второй очереди Северного обхода Пскова провели пробную забивку свай
24 декабря 2016
На стройке второй очереди Северного обхода Пскова провели пробную забивку свай 3
Медведев поручил запретить продажу непищевой продукции с алкоголем
23 декабря 2016
Медведев поручил запретить продажу непищевой продукции с алкоголем
Общественная организация «Дети – наше будущее» вновь номинирована на «Народное признание»
23 декабря 2016
Общественная организация «Дети – наше будущее» вновь номинирована на «Народное признание»
Путин рассказал о причинах массового отравления «Боярышником» в Иркутске
23 декабря 2016
Путин рассказал о причинах массового отравления «Боярышником» в Иркутске 2
Состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и губернатора Андрея Турчака
23 декабря 2016
Состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и губернатора Андрея Турчака
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»
23 декабря 2016
Проект «Песни июльского вечера» выдвинут на «Народное признание – 2016»

Идет загрузка...