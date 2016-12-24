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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали пытавшегося снять аккумулятор с грузовика мужчину

В Пскове сотрудники экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» Росгвардии задержали мужчину, который пытался снять с грузовика аккумуляторную батарею.

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском отделе Росгвардии, инцидент произошёл ночью 23 декабря. К экипажу вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования в районе Завеличья, обратился мужчина, который пояснил, что в его грузовом автомобиле сработала сигнализация.

Возле автомобиля подъехавшие сотрудники силовой службы обнаружили мужчину 1981 года рождения, который был задержан. Впоследствии выяснилось, что он пытался снять с автомашины аккумуляторную батарею.

Подозреваемый был доставлен в дежурную часть территориального отдела полиции.

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