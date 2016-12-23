Новый президент Молдавии пообещал решить проблему Приднестровья при участии России

13:44, 24 декабря 2016, ПАИ

Новый президент Молдавии Игорь Додон, вступивший в должность накануне, 23 декабря, по итогам переговоров с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным пообещал решить проблему Приднестровья ко всеобщей выгоде при участии России.

Как передаёт «Интерфакс», Дмитрий Рогозин, который также является сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии и представителем президента РФ по Приднестровью, по итогам состоявшихся в Кишиневе переговоров с Игорем Додоном заявил, что Россия заинтересована в активизации переговоров по приднестровскому урегулированию.

«До встречи с президентом Молдавии я встречался с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, с которым обсудил задачи, которые стоят перед непризнанной республикой, — сказал Рогозин. — Думаю было бы правильным, если исполнительная власть Приднестровья могла бы довести до сведения президента Молдавии экономические проблемы, которые волнуют жителей левобережья Днестра.

Со своей стороны президент Молдавии сказал, что намерен найти решение приднестровского вопроса, которое устроит жителей по обе стороны Днестра. «Я приложу все силы, чтобы решить приднестровскую проблему в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра. В нашем плане приднестровского урегулирования проигравших не будет», - сказал Додон.

При этом он отметил особую роль России в процессе мирного урегулирования. «Молдавии без стратегического партнерства с Россией не выжить. Это важно не только с точки зрения экономики, но и сохранения молдавского государства. Я убежден, что восстановление дружеских и стратегических отношений с Россией поможет решить и приднестровскую проблему «, - сказал глава Молдавии.