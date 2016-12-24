Детский омбудсмен предложила создать в России реестр педофилов

14:21, 24 декабря 2016, ПАИ

Уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов, чтобы исключить попадание таких людей на работу в учебные заведения. С такой инициативой омбудсмен выступила на телеканала НТВ в программе «Поздняков».

Г-жа Кузнецова подчеркнула, что по мнение специалистов, которые изучали российское законодательство на предмет воспрепятствования контактов педофилов с детьми, создание такого реестр было бы «самым лучшим и эффективным способом».