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Общество

Детский омбудсмен предложила создать в России реестр педофилов

Уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова предложила создать реестр педофилов, чтобы исключить попадание таких людей на работу в учебные заведения. С такой инициативой омбудсмен выступила на телеканала НТВ в программе «Поздняков». 

Г-жа Кузнецова подчеркнула, что по мнение специалистов, которые изучали российское законодательство на предмет воспрепятствования контактов педофилов с детьми, создание такого реестр было бы «самым лучшим и эффективным способом». 

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