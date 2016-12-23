Турция не позволит создать на севере Сирии новое государство — Эрдоган

14:59, 24 декабря 2016, ПАИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле заявил, что Анкара выступает против появления каких-либо автономий или новых государственных образований на северной Сирии. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Anadolu.

«Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии», — сказал турецкий призедант.

Напомним, на севере Турции проживают в том числе курды, которые уже много лет борются за независимость. Курдское ополчение в Сирии не подчиняется Дамаску и выступает за федерализацию и создание как минимум собственного автономного региона. В связи с этим Турция ввела войска на север Турции, где проводит военную операцию, официальной целью которой является борьба с исламистами.