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Псковская область получит 114 млн рублей на лекарственное обеспечение и 5,4 млн рублей для привлечения медиков на село

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 22 декабря подписал несколько распоряжений о распределении в 2017 году субвенций из федеральной казны региональным бюджетам.

Согласно этим распоряжениям, в будущем году Псковская область получит 114 млн 144 тысяч 500 рублей на финансирование обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания.

Кроме того, регион получит в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 5 млн 400 рублей в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» на трудоустройство врачей в медицинские учреждения сельских населённых пунктов, рабочих посёлков и посёлков городского типа.

Соответствующие документы опубликованы сегодня, 24 декабря, на сайте кабинета министров.

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