Организаторы новогоднего шоу в Ледовом дворце Пскове оказались мошенниками

15:58, 24 декабря 2016, ПАИ

В Пскове отменены новогодние представления в рамках тура «Дед мороз. Начало», которые должны были пройти сегодня и завтра, 24-25 декабря, в Ледовом дворце.

Как сообщил Псковскому агентству информации директор государственного автономного учреждения Псковской области «Дирекция спортивных сооружений» Владимир Шмелёв, организаторы шоу сняли кассу и убыли в неизвестном направлении, отключив телефоны. Покупатели билетов пострадали на общую сумму около 1 млн рублей. Также пострадал сам Ледовый дворец, который не получил оплату аренды в размере 260 тысяч рублей.

При этом в Псков прибыла труппа артистов для участия в шоу и техническая группа, которая успела смонтировать оборудование.

На праздник, который должен был пройти сегодня в 15:00, приехали дети не только из Пскова, но и из районов. Для них в Ледовом дворце бесплатно организовали массовые катания на коньках.

Руководство Ледового дворца вызвало сотрудников отдела полиции по Псковскому району для розыска сбежавших организаторов. Также полицейские принимают заявления от пострадавших покупателей билетов.

Добавим, 26 и 27 декабря представления должны были пройти в Великом Новгороде, а 3-4 января 2017 года — в Петрозаводске.