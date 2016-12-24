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Общество

Союз женщин России призывает псковичей поздравить с Новым Годом одиноких людей

В пятницу, 23 декабря, стартовала благотворительная акция псковского отделения «Союза женщин России» «Сделай доброе дело! Поздравь с Новым Годом одиноких людей!». 

Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации, суть акции заключается в призыве поздравить с предстоящим праздником одиноких людей, проживающих по соседству — в первую очередь пожилых граждан.

«Поздравляя друг друга, родных, близких, друзей, вспомните о тех, кто живет с вами рядом! Быть может по соседству, рядом с вами проживают одинокие люди, которые нуждаются в небольшом внимании – поздравлении с Новым годом! Пусть ваши добрые слова, детский рисунок, открытка или новогодняя игрушка согреют сердца наших бабушек и дедушек, которые когда- то так же встречали новогодние праздники в семейном кругу!», — отметили в псковском отделении «Союза женщин России».

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