МИД России предупредил Варшаву от принятия закона, который «откроет путь к массовому истреблению советских памятников»

16:46, 24 декабря 2016, ПАИ

Министерство иностранных дел России предостерегло польские власти от принятия закона о запрете «пропаганды коммунизма и другого тоталитарного строя», которое, по мнению дипведомства, «откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше».

Как сообщает «Интерфакс», соответствующее обращение опубликовано сегодня на сайте МИДа.

«Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях», — говорится в комментарии.

Специальное обращение было вызвано демонтажом Памятника благодарности в польском городе Ланьцут, который Москва назвала «очередным актом демонстративного цинизма».

В МИДе подчеркнули, что демонтаж Памятника благодарности, установленного в ознаменование подвига советских воинов, освобождавших Польшу от нацистской оккупации, начался на днях по распоряжению администрации города. «Решение избавиться от этого мемориального объекта принималось явочным порядком. Никаких консультаций с российской стороной, как того требуют международно-правовые обязательства Варшавы, не проводилось, - добавили в дипломатическом ведомстве. — Только в этом году такая участь в Польше постигла семь памятников советским воинам, было зафиксировано пятнадцать актов вандализма на советских мемориальных объектах, в том числе девять - на кладбищах».