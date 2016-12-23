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Политика

Претендент на пост президента Франции Ле Пен пообещала выход страны из НАТО и ЕС

Кандидат от правого «Национального фронта» на предстоящие в апреле 2017 года выборы президента Франции Марин Ле Пен пообещала в случае победы организовать референдум о выходе из Евросоюза [Frexit — по аналогии с британским референдумом, получившим название Brexit], а также вывести страну из состава НАТО. 

Как передаёт Lenta.ru, в интервью Dimokratia Ле Пен заявила, что призывает присоединиться к выходу из Евросоюза Португалию, Испанию, Ирландию, Грецию и Кипр. 

«Люди должны иметь возможность отдать свой голос за освобождение от рабства и шантажа, продвигаемых бюрократами из Брюсселя, чтобы вернуть своим странам суверенитет, — сказала лидер «Национального фронта». — Англичане это осознали и проголосовали за выход из ЕС, да они и не помышляли никогда заменить свой фунт на евро. В еврозоне высокие цены, налоги и безработица, размер заработной платы и пенсии падает, люди становятся беднее. Когда Британии стало угрожать то же самое, они девальвировали свой фунт, и вскоре снова начался экономический рост. А нашему развитию мешает МВФ».

По поводу членства Франции в НАТО политик заявила: «Эта организация появилась в ответ на опасность, исходящую от Варшавского договора и экспансионизм коммунистического Советского Союза. Но Советского Союза больше нет, как нет и Варшавского договора. НАТО нужна Вашингтону, чтобы продвигать свои цели в Европе».

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