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Экономика

Коллектив торгового комплекса из Острова пожаловался на бездействие муниципального коммунального предприятия

Коллектив торгового комплекса из Острова, расположенного в доме 19А по улице 1 Мая, пожаловался в псковское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) на бездействие МУП "Островские теплосети", из-за чего в здание магазина до сих пор не подано тепло, отчего температура в помещениях не превышает 4 градуса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в антимонопольном ведомстве, управление рассмотрело обращение коллектива торгового комплекса и пришло к выводу, что муниципальное коммунальное предприятие уклоняется от заключения договора теплоснабжения с новым собственником помещения – ООО «Ветус плюс». При этом МУП «Островские теплосети» являются субъектом естественной монополии на рынке передачи тепловой энергии Острова, в связи с чем, в соответствии с антимонопольным законодательством, не в праве отказывать обратившимся потребителям в заключении договора теплоснабжения. 

На основании статьи 39.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 19 декабря  МУП «Островские теплосети» получили предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предприятию надлежит заключить договор с собственником помещений в срок до 30 декабря. 

В случае невыполнения предупреждения в псковское УФАС России будет принимать решение о возбуждении дела по факту нарушения антимонопольного законодательства, которое карается штрафом. 

«В 2016 году наша служба сменила «вектор» направления в сторону принятия предупредительных мер в целях пресечения нарушений антимонопольного законодательства. Чтобы не доводить дело да принятия мер административного реагирования, антимонопольный орган выдает предупреждение. В уходящем году нами выдано 120 предупреждений монополистам и органам власти, и практически все они исполнены в срок", - прокомментировала ситуацию руководитель УФАС Ольга Милонаец.

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