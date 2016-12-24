Псковское муниципальное предприятие пожаловалось в УФАС на администрацию города

17:58, 24 декабря 2016, ПАИ

И.о. директора муниципального предприятия города Пскова «Комбинат благоустройства» Василий Салопов подал жалобу в псковское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) на нарушение администрацией города Пскова федерального закона №44-ФЗ (о госзакупках) при проведении аукциона на выполнение работ по текущему содержанию искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамб) и содержанию систем водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017-2019 годах.

В жалобе руководителя муниципального предприятия указано, что информация об аукционе появилась 30 ноября, и «Комбинат благоустройства» подал заявку на участие. Однако 20 декабря при рассмотрении первых частей заявок на соответствие указанным в документации к торгам требованиям, заявка муниципальной организации была отклонена.

Основание для принятия комиссией по осуществлению закупок такого решения стало то, что в заявке отсутствовали конкретные показатели материалов, используемых при выполнении работ, соответствующие техзаданию: описание сопровождалось словосочетаниями «не более», «не менее», «не должен быть», «не должна распадаться», «будет образовывать».

В «Комбинате благоустройство» данное основание для отклонение заявки посчитали неправомочным, так как при составлении согласия участника аукциона на выполнение работ в соответствии с условиями заказчика руководствовался параметрами, указанными в соответствующих ГОСТах.

Кроме того, в жалобе указано, что в конкурсной комиссии должно быть не менее 5 человек, и она правомочна осуществлять свои функции, только если присутствуют не мене половины от числа участников, однако, согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок, в этом процессе участвовал только один человек — Иванов Иван Иванович.

Рассмотрение жалобы состоится 27 декабря в 10:00 в здании псковского УФАС.