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Общество

Детский театр «Бенефис» стал ещё одним кандидатом на получение премии «Народное признание»

Детский образцовый театр «Бенефис» стал ещё одним претендентом на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2016». Он будет бороться за победу в номинации «Талант».

На соискание премии театр выдвинула общественная организация «Дети – наше будущее». В заявке сообщается, что «Бенефис» создан в 1995 году на базе Псковского педагогического комплекса. «Театр уже много лет успешно развивает на территории Псковской области молодежные культурно-просветительские инициативы, направленные на развитие творческой активности молодежи, на духовное возрождение общества. Театр хорошо известен не только в Псковской области, но и в других регионах России и зарубежья. Он является лауреатом различных конкурсов и фестивалей.  «Бенефису» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». Театр «Бенефис» проводит активную концертную деятельность: ежегодно дается около 50 спектаклей. Все массовые уличные мероприятия, народные праздники, гулянья не обходятся без участия этого коллектива – это Новый год, Масленица, День Победы, День города Пскова и многие другие», - говорится в письме.

Авторы заявки также помнили, что образцовый театр «Бенефис» в 2016 году стал лауреатом первой степени на Всероссийским патриотическом конкурсе «Великая Россия», который проходил в Санкт-Петербурге. «Это еще раз доказывает, что коллектив достоин победы в номинации «Талант», - уверены в общественной организации.

В письме сказано, что в этом году «Бенефис» и ПОООМС «Дети – наше будущее» реализуют совместный проект «Вместе - на одной сцене», поддержанный Министерством культуры РФ. ПОООМС «Дети - наше будущее» разработала программу, направленную на развитие творческих способностей детей и подростков через театр, танцевальные занятия и мастер-классы профессиональных художников. «Талантливейший коллектив театра «Бенефис» помогает успешно реализовать проект «Вместе - на одной сцене». Восторженные лица зрителей, бурные аплодисменты на каждом спектакле - очевидное тому подтверждение. Деятельность коллектива театра является источником развития чувств, глубоких переживаний, приобщает его к духовным ценностям», - говорится в заявке.

Напомним, премию «Народное признание» проводят Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области. Заявки принимаются до 18:00 26 декабря.

Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Отметим, что приём заявок на соискание награды начнётся в ближайшее время.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600. В прошлом году номинировались 109 псковичей.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, вы можете найти по ссылкам: «Народное признание-2010»«Народное признание-2011»«Народное признание-2012»«Народное признание-2013»«Народное признание-2014»«Народное признание-2015».

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