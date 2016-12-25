Николай Валуев, Денис Лебедев, Александр Козловский и «Гоблин» сыграли в футгольф в Куньинском районе

09:25, 25 декабря 2016, ПАИ

24 декабря в Куньинском районе Псковской области состоялся первый в России турнир по зимнему футгольфу - симбиозу футбола и гольфа. Соревнование было организовано по инициативе депутатов Государственной Думы РФ – представителя Псковской области Александра Козловского и президента Российской федерации футгольфа Николая Валуева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, участие в турнире также приняли боксер, чемпион мира Денис Лебедев и известный блогер Дмитрий Пучков «Гоблин».

Как рассказал Николай Валуев, именно Псковская область стала первооткрывателем зимнего футгольфа. «Игра простая: нужно поле, на котором размечены либо 8, либо 18 лунок, футбольные мячи и команды, - пояснил он. – Задача игроков – в несколько ударов загнать мяч в лунку. Побеждает тот, кому это удастся сделать за меньшее количество ударов».

Ранее турниры по футгольфу уже проводились в Московской, Ленинградской, Кемеровской, Кировской областях, в Санкт-Петербурге, Башкирии и Крыму, но там соревнования проходили на траве.

«Футгольф как вид спорта мы развиваем уже не менее года, организуем региональные федерации, в том числе планируем создать такое отделение и в Псковской области, - поделился планами Николай Валуев. – Пока футгольф официально не признан Минспорта, но, если выполним все требования к регистрации, то нам дадут зеленый свет, было бы здорово успеть сделать это в преддверии чемпионата мира по футболу».

«Чем хорош этот вид спорта? Тем, что в него могут играть и дети, и пожилые люди, - отметил он. – Тут не нужны значительные физические усилия, особые навыки, денежные вложения. Собрались в парке, разметили лунки, взяли несколько мячей – и можно играть».

«По вложениям – копеечная игра, а радости, положительных эмоций от нее много», - сказал Николай Валуев, который надеется, что со временем футгольф станет такой же народной игрой, как когда-то городки. «Самое главное – это возможность вместе с друзьями провести на свежем воздухе время за интересной игрой, общением», - поддержал коллегу Александр Козловский.

«Когда ребята позвали, с удовольствием решил попробовать сыграть в футгольф, - добавил Денис Лебедев. – Это в первую очередь здоровый образ жизни».

Дмитрий Пучков, в свою очередь, отметил, что такая игра интересна именно в загородных условиях.

В общей сложности на заснеженном поле собрались около двадцати участников турнира. Победителями соревнований стала команда Госдумы и спортсменов, которую возглавил Денис Лебедев.