В феврале в Псковской области состоится выездное заседание комитета Госдумы по спорту

10:00, 25 декабря 2016, ПАИ

В феврале в Псковской области состоится выездное заседание комитета Государственной Думы РФ по спорту, молодежной политике и туризму. Об этом рассказал депутат Госдумы, представляющий регион, Александр Козловский на первом турнире по зимнему футгольфу, который прошёл 24 декабря в Куньинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Уже намечена дата, сейчас согласовываем детали мероприятия. Планируем не только рассказать о достижениях в спорте и туризме, которых в нашем регионе немало, но и обсудить возможные решения проблем федеральной повестки дня в этом направлении», - заявил Александр Козловский.

Планируется, как отметил президент Российской федерации футгольфа Николай Валуев, что участники заседания также примут участие в турнире по этому виду спорта.

Добавим, что прошедшие соревнования по зимнему футгольфу организовали депутаты Госдумы Александр Козловский и Николай Валуев. Участие в нём приняли около 20 человек, в том числе боксер, чемпион мира Денис Лебедев и известный блогер Дмитрий Пучков «Гоблин».