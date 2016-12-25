Кормить кур из правого рукава, вклинивать топор в порог и встряхивать яблони советует сегодня народный календарь

12:46, 25 декабря 2016, ПАИ

Сегодня, 25 декабря, отмечается память святого Спиридона Тримифунтского, жившего в III – IV веках на Кипре.

Как пишет сalend.ru, с самого детства Спиридон вел благочестивую жизнь, был доброжелателен и отзывчив со всеми людьми. За добрые дела Господь наградил его даром исцеления больных и изгнания бесов.

После смерти жены Спиридон стал епископом кипрского города Тримифунта. Предание гласит, что однажды во время продолжительной засухи святитель смог своей молитвой вызвать дождь. Епископ постоянно являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия, прославившись милосердием и справедливостью. Он также заботился о строгом соблюдении церковных традиций и сохранении в неизменности текста Священного Писания.

Сегодняшний день в народе прозвали Спиридоновым поворотом или Солнцеворотом, поскольку с этого времени ночь начинала убывать, а день — прибывать. Крестьяне говорили, что с этого дня солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.

По поверью, Спиридон сам поворачивает светило и следит, чтобы оно не скрылось от людей. «После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет денек», — говорили в народе.

Считалось, что само солнце в Спиридонов день одевается в праздничный сарафан, садится в телегу и едет в теплые страны: «Красное солнышко принарядится и просветлеет, а коровка на нем бочок себе нагреет». В лесах же в берлогах ворочались медведи, ложась то на один бок, то на другой.

На Спиридона запрещалось работать. Крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии. Для этого наблюдали за ветром: если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным.

В этот день проводили разные магические обряды. Сразу после солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолоку, а хозяин вклинивал топор в порог, чтобы сила этих инструментов передалась дому и защитила его от нечистой силы. На Спиридона полагалось кормить кур зерном из правого рукава, чтобы они лучше неслись. Садовники встряхивали яблони, приговаривая: «Спиридонов день, подымайся вверх».

Также люди заклинали солнце: утром выходили на высокие места и встречали рассвет, а вечером жгли костры в честь светила. Обращали внимание и на приметы погоды. Если воробьи начинали собирать пух и перья и тащить к себе в гнезда, это предвещало сильные морозы. Подмечали и направление ветра: считалось, что оно останется неизменным до Сороков (22 марта). Кроме того, наблюдения гласили, что если на Спиридона светит солнце, то и Святки будут ясными, если же солнце выглянуло с самого утра, это предвещало безоблачное небо на Новый год.

Добавим, что именины сегодня отмечают Александр, Спиридон.