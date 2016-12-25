Чтобы погасить долг по алиментам пскович отдал комнату

14:32, 25 декабря 2016, ПАИ

Должник по алиментам отдал в счёт погашения задолженности комнату в общежитии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Судебный приказ о взыскании алиментов с мужчины на содержание двух несовершеннолетних дочерей мировой судья выдал 24 апреля 2012 года. Документ установил размер алиментов – треть всех видов заработка и иного дохода и срок - до совершеннолетия детей.

Поскольку должник алименты выплачивал нерегулярно и не в полном объеме, много раз менял место работы, обещал судебному приставу-исполнителю устроиться на новое место работы и не сдерживал обещание, гражданин был ограничен в праве выезда за пределы России, а также ограничен в пользовании водительскими правами.

В декабре судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей Наталья Жилова рассчитала общую задолженность гражданина по алиментам. Она составила около 350 тысяч рублей.

13 декабря судебный пристав-исполнитель на отца-должника составил протокол об административном правонарушении в соответствии со статьёй 5.35.1. КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Рассмотрев данный протокол, суд, вынес решение - назначить административное наказание в виде обязательных работ сроком на 80 часов.

После назначения административного наказания, должник обещал взыскательнице в счёт долга по алиментам отдать комнату в общежитии. Через несколько дней женщина пришла на приём к судебному приставу-исполнителю и написала заявление об отзыве исполнительного листа, так как должник выполнил обещание по комнате.