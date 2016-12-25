Роспотребнадзор дал псковичам советы, как купить продукты к новогоднему столу

10:21, 25 декабря 2016, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области подготовило советы о том, как купить качественные и свежие продукты к новогоднему столу.

В Управлении Псковскому агентству информации напомнили, что в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на получение достоверной информации о товаре, а объем необходимых сведений о продуктах питания определен Техническим Регламентом Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». При этом изготовитель и продавец обязаны предоставить потребителям необходимую и достоверную информацию о пищевых продуктах, которая должна быть представлена в виде текста на русском языке, условных обозначений и рисунков на потребительской таре, этикетке, листе-вкладыше.

«Информация для потребителя должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно состава, свойств, пищевой ценности, происхождения, способа изготовления и употребления, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность пищевого продукта, и не мог ошибочно принять данный продукт за другой, близкий к нему по внешнему виду или другим органолептическим показателям», - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве псковичей призывают при покупке любого продукта обращать внимание на срок годности, на информацию, которая должна быть нанесена на упаковку, на условия, при которых хранятся и реализуются пищевые продукты. Все скоропортящиеся продукты должны храниться в холодильниках: салаты, молочные продукты, колбасные изделия, торты - при температуре от +2 до +6 градусов, готовая рыбная продукция - при температуре от -2 до -8, свежемороженая продукция (рыба, окорока, мясо) - от -10 до -22 градусов. Дата изготовления и срок годности должны быть нанесены на этикетку, без наличия полной информации для потребителя реализация продуктов запрещена.

В Управлении рекомендуют обращать внимание на признаки некачественного товара, как правило, об этом свидетельствует потеря товарного вида и формы.

Колбаса. Поверхность оболочки доброкачественных колбасных изделий должна быть чистая, сухая, без пятен, слизи и плесени, без повреждений, плотно прилегать к фаршу. У сырокопченых колбас возможен сухой белый налет – выкристаллизовавшаяся соль.

Рыбная продукция. Покупая охлажденную рыбу, необходимо обращать внимание, чтобы рыба не была побитой, с чистой поверхностью тела, без мутной слизи. Чешуя у свежей рыбы блестящая, выдергивается с трудом. Жабры имеют окрас от темно-красного до розового цвета, без мутной слизи. Доброкачественная мороженая рыба должна быть с поверхности покрыта чешуей, непобитой или слабопобитой (кроме сельдевых). Масса глазури (ледяной корочки) нанесенной на рыбную продукцию не должна превышать 5 % от массы продукта, а для моллюсков и креветок – не более 8 %. Приобретая охлажденную, соленую и копченую рыбу важно обращать внимание на упругость мышечной ткани. В вакуумной упаковке не должно быть взвеси, жидкости. Выбирая икру, обратите внимание, чтобы масса икры в целом не была разжижена, икринки расплавлены, а оболочки икринок разорваны.

Консервы. Баночная жесть не должна быть вздутой. Банка должна быть чистая, ровная, без вмятин и ржавчины. Маркировка на банке должна присутствовать обязательно. Она наносится литографским способом, кроме того, помещается на приклеенной этикетке. Обратите внимание на сроки годности.

Шоколад. Конфеты твердые («каменные»), с серым налетом – испорчены. Такой их внешний вид может говорить о том, что были нарушены условия их хранения, либо имел место дефект производства. Шоколад должен храниться при плюсовой температуре. Многие хранят в холодильнике, что не правильно. В соответствии с нормативно-техническими требованиями поверхность шоколада должна быть глянцевой, без налета.