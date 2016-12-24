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Экономика

В этом году турецкие овощи в Россию не вернутся

В этом году поставки овощей из Турции в России не будут возобновлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

«Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что уже предновогодняя неделя», — сказал руководитель ведомства. Он пояснил, что пока Россельхознадзор не выработал совместного с турецкими коллегами механизма контроля за продукцией из этой страны.  

Напомним, ранее Россельхознадзор запретил ввоз турецких овощей из соображений безопасности.

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