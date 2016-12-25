В Новый год псковичам рекомендуют не есть всё подряд и помнить о жидкости

18:29, 25 декабря 2016, ПАИ

«В Новый год многие решают не портить себе праздник диетой и начинают есть все подряд. Результатом столь опрометчивого поведения становятся различные расстройства желудочно-кишечного тракта», - сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В этой связи жителей региона призывают даже в Новый год питаться сбалансированно. «Пусть половину вашей тарелки занимают свежие овощи или легкие овощные салаты, овощи гриль, примерно четверть - "тяжелые" салаты с майонезом (оливье, сельдь под шубой), и оставшееся место - мясо, рыба или птица, - советуют в Роспотребнадзоре. - Что касается десертов, то они должны занимать примерно 10% рациона. Небольшой кусочек торта раз в пару дней не будет считаться преступлением, а вот небольшой кусочек торта за каждой трапезой на протяжении почти двух недель - очевидный перебор».

В ведомстве рекомендуют псковичам не переедать во время праздничных застолий: растянуть дегустацию блюд на весь вечер, «чаще вставать из-за стола, чтобы потанцевать или помочь хозяйке», поскольку «при быстром танце или активной групповой игре, например, в снежки, организм будет расходовать в семь раз больше калорий, чем при сидении за столом».

Также советуют подать на стол салаты без майонеза или приготовить этот соус самостоятельно. Что касается мяса и рыбы, то их предлагают не жарить, а запекать, и подавать с брусничным или клюквенным соусом. «Колбасу можно заменить пастромой - запечённой в специях куриной грудкой, а также поставить на стол слабосоленую красную рыбу и черный хлеб к ней. Не забывайте о нарезке свежих овощей, - призвали в псковском Роспотребнадзоре. Десерт рекомендуют тоже готовить самостоятельно, причём лучше снизить его калорийность.

Ещё одна рекомендация Управления касается жидкости, которой должно быть достаточно на праздничном столе. «Минеральная вода с газом или без, морс и компот, желательно собственного приготовления. Они не только помогут справиться с жаждой, но и насытят организм витаминами. Помните, что покупные соки и морсы содержат различные не очень полезные добавки и большое количество сахара. Если вы любите газировку, отдавайте предпочтение вариантам «лайт». За десертом незаменимы чай или кофе. Лучше пить их без сахара, в крайнем случае, используйте немного меда. Кстати, употребление меда помогает снизить воздействие алкоголя на организм», - посоветовали псковичам в Роспотребнадзоре.

Также в Управлении напомнили, что лучше блюда подавать на стол маленькими порциями, а основной их объём хранить в холодильнике. Кроме того, рекомендуют не забывать о сроке хранения салатов, чтобы избежать отравления.

В Роспотребнадзоре советуют псковичам не пытаться употребить «за одну ночь несочетаемые комбинации напитков». «В итоге к лишнему весу от поедания жирных продуктов, прибавляется еще расстройство желудка и тошнота в придачу к изжоге, - предостерегли жителей региона. - Алкоголь способствует выведению всех полезных веществ из организма человека. В том числе и витаминов, нехватка коих приводит к неприятным последствиям».