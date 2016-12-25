0
10:39
Над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны с музыкантами и журналистами на борту
17:48
Максим Жаворонков попросил руководство областного УМВД взять под контроль поиск сорвавших новгоднее шоу мошенников
15:58
Организаторы новогоднего шоу в Ледовом дворце Пскове оказались мошенниками
12:18
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар
11:22
В Великих Луках объявили вознаграждение за помощь в раскрытии разбойного нападения на финансовое учреждение
21:29
В Островском районе на 352 км трассы М-20 произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей
13:26
«Рено Логан» и «Нива» столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
Еще новости
Происшествия

Над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны с музыкантами и журналистами на борту

Сегодня, 25 декабря, около 8:00 над Чёрным морем после вылета из Сочи потерпел крушение самолёт  Ту-154 Министерства обороны РФ. Как сообщают федеральные СМИ, на борту лайнера находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира -  68 музыкантов ансамбля имени Александрова,  девять представителей СМИ и  военнослужащие.

Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим. Артисты собирались выступить там с новогодней программой.

Известно, что на борту разбившегося Ту-154 находились корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, также летели трое сотрудников Первого канала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Телеканал «Звезда» также сообщает о гибели при крушении самолёта трёх своих работников: корреспондента Павла Обухова, оператора Александра Суранова и помощника оператора Валерия Ржевского.

Спустя два часа после падения лайнера в Чёрном море было обнаружено тело одного погибшего. Также  в 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно, а в 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны по статье «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки к ним».

Следователи изымают предполетную документацию и проводят допрос должностных лиц, руководивших полетом, а также технического персонала, занимавшегося подготовкой самолета Ту-154 к вылету.

В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны с музыкантами и журналистами на борту
25 декабря 2016
Над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны с музыкантами и журналистами на борту
Максим Жаворонков попросил руководство областного УМВД взять под контроль поиск сорвавших новгоднее шоу мошенников
24 декабря 2016
Максим Жаворонков попросил руководство областного УМВД взять под контроль поиск сорвавших новгоднее шоу мошенников 5
Организаторы новогоднего шоу в Ледовом дворце Пскове оказались мошенниками
24 декабря 2016
Организаторы новогоднего шоу в Ледовом дворце Пскове оказались мошенниками 1
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар
24 декабря 2016
В Доме Седельщикова в Пскове вновь произошёл пожар 5
В Великих Луках объявили вознаграждение за помощь в раскрытии разбойного нападения на финансовое учреждение
24 декабря 2016
В Великих Луках объявили вознаграждение за помощь в раскрытии разбойного нападения на финансовое учреждение
В Островском районе на 352 км трассы М-20 произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей
23 декабря 2016
В Островском районе на 352 км трассы М-20 произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей
«Рено Логан» и «Нива» столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
23 декабря 2016
«Рено Логан» и «Нива» столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова
23 декабря 2016
Заместителя мэра Великого Новгорода подозревают в развращении мальчика из Пскова

Идет загрузка...