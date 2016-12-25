Над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны с музыкантами и журналистами на борту

10:39, 25 декабря 2016, ПАИ

Сегодня, 25 декабря, около 8:00 над Чёрным морем после вылета из Сочи потерпел крушение самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ. Как сообщают федеральные СМИ, на борту лайнера находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира - 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, девять представителей СМИ и военнослужащие.

Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим. Артисты собирались выступить там с новогодней программой.

Известно, что на борту разбившегося Ту-154 находились корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, также летели трое сотрудников Первого канала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Телеканал «Звезда» также сообщает о гибели при крушении самолёта трёх своих работников: корреспондента Павла Обухова, оператора Александра Суранова и помощника оператора Валерия Ржевского.

Спустя два часа после падения лайнера в Чёрном море было обнаружено тело одного погибшего. Также в 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно, а в 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны по статье «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки к ним».

Следователи изымают предполетную документацию и проводят допрос должностных лиц, руководивших полетом, а также технического персонала, занимавшегося подготовкой самолета Ту-154 к вылету.

В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886.