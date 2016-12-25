Ночью на Рижском проспекте в Пскове пешеход попал под колёса автомобиля

11:22, 25 декабря 2016, ПАИ

Сегодня, 25 декабря, около 2:20 в Пскове на Рижском проспекте автомобиль сбил пешехода. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали четыре сотрудника ведомства, была задействована одна единица техники.

Ещё одна авария случилась примерно в 1:25 в Пскове на улице Некрасова. Там столкнулись две машины. На помощь автомобилистам также были направлены четыре сотрудника МЧС, привлекалась одна единица техники.

Информация о пострадавших в этой аварии уточняется.