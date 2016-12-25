На дороге Псков – Изборск ВАЗ вылетел в кювет и врезался в мачту освещения
Сегодня, 25 декабря, около 11:30 на трассе Псков – Изборск – граница с Эстонией в районе поворота к деревне Подосье вылетел в кювет автомобиль ВАЗ-2115, ехавший в сторону города. Машина врезалась в мачту освещения и получила серьёзные технические повреждения, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Очевидцы произошедшего намерены самостоятельно вытащить ВАЗ их кювета.