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Ночью в Великолукском районе горела баня, а в Великих Луках – машина

Сегодня, 25 декабря, в 1:45 в деревне Полибино Великолукского района произошло возгорание в бане. На борьбу с огнём выезжали шесть пожарных, были задействованы две единицы техники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Около 1:20 пожар случился в городе Великие Луки на улице Рабочей. Там загорелся автомобиль. На тушении возгорания работали семь сотрудников МЧС, привлекались две единицы техники.

24 декабря около 22:55 в деревне Трашково Великолукского района загорелся жилой дом. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники, 11 человек.

Ещё один жилой дом вечером в субботу горел в деревне Гоголево Локнянского района.  Туда выезжали пять пожарных, привлекались две единицы техники.

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