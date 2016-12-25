Сергей Бушменков выиграл состоявшийся в Пскове «Кубок турника. Марафон»
24 декабря состоялся ставший ежегодным открытый турнир Пскова по подтягиванию «Кубок турника. Марафон». В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов разных возрастных категорий из Псковской области, сообщил Псковскому агентству информации руководитель общественного молодежного движения «Здоровое поколение» Владимир Федоров.
Победителем турнира стал Сергей Бушменков. «Серебро» завоевал Эдуард Коношко, который также был признан спортсменом, выполнившим наибольшее количество подтягиваний в сумме – 260. Третье место досталось представителю Острова Никите Егорову.
Самыми молодыми участниками соревнований стали восьмилетние спортсмены Глеб Васильев и Илья Игнатьев, а самым опытным - Владимир Игнатьев (42 года).
В целом участники турнира выполнили 1 тыс. 473 подтягивания.
Все победители и призеры соревнований получили кубки и медали, а также иные призы от спонсоров и партнеров соревнования.