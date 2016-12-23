Польская община потребует от Киева экономической интеграции Львовской области с Варшавой

16:05, 25 декабря 2016, ПАИ

На форуме польской общины Львовской области Украины принята резолюция с призывом к Киеву предоставить региону возможность вести самостоятельную экономическую политику и сориентировать её на Польшу. Участники заседания уверены, что такой шаг даст стимул к развитию Львовской области, сообщает ТАСС.

Как заявил глава общины Сергей Лукьяненко, Львовская область отстала в развитии от Польши на 50 лет, но имеет шанс исправить положение в отличие от других регионов страны, если сможет экономически интегрироваться в Польшу.

При этом депутат сейма от партии «Право и справедливость» Ян Жарин отметил, что Львов остается «верным польским городом». Он также призвал Польшу делать больше шагов навстречу Львову.