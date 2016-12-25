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Намеченное на 26 декабря световое шоу в Санкт-Петербурге отменено в связи с трауром

Запланированное на 26 декабря световое шоу в Санкт-Петербурге отменено в связи с трауром по погибшим при крушении самолёта Ту-154.  Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Санкт-Петербурга Андрея Кибитова.

«Новогоднее мультимедийное шоу световых технологий, посвященное Году российского кино» должно было пройти на Дворцовой площади. Его планировал посетить президент России Владимир Путин, поскольку в этот день он будет находиться в Санкт-Петербурге в связи с саммитом ОДКБ и Евразийского экономического союза.

Ещё до появления информации об отмене шоу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин отметил своё участие в световом шоу из-за случившейся сегодня, 25 декабря, трагедии в Чёрном море.

«Некоторые протокольные мероприятия могут быть отменены (в связи с трауром). Планировалось участие (президента) в световом шоу, которое организовано для горожан. Участие в нем будет отменено», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера.  Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей Первого канала, НТВ и «Звезды», глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. 

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