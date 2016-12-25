Учёные определили лучший возраст для отцовства

18:21, 25 декабря 2016, ПАИ

Учёные из США определили лучший возраст для того, чтобы стать отцом. Исследователи утверждают, что мужчине лучше всего задуматься об отцовстве после 30 лет, пишут российские СМИ со ссылкой на американских коллег.

По мнению специалистов, мужчины после 30 лет обретают необходимую зрелость для того, чтобы стать хорошими родителями.

При этом, считают учёные, удачное время для отцовства длится всего 10 лет: мужчине лучше успеть завести ребенка до 40 лет. Исследователи объясняют это тем, что после 40 лет увеличивается риск рождения детей с заболеваниями и дефектами.