Опознание тел погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем будет проводить в Москве

19:33, 25 декабря 2016, ПАИ

Опознание тел погибших в результате случившейся сегодня, 25 декабря, над Чёрным морем авиакатастрофы будет производиться в Москве. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, пишет «Российская газета». Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам погибших.

«Хочу отметить, что много было сделано за сегодняшний световой день, - сказал Максим Соколов. - Очень важным сейчас является второе направление - оказание помощи родственникам пассажиров этого самолета. Но хочу обратить внимание всех, что основные мероприятия и вся организация работы с родственниками по решению правительственной комиссии будет проходить в Москве в Министерстве обороны РФ. Сюда доставят тела погибших и фрагменты тел для опознания и проведения экспертизы на генетическом уровне. Поэтому всех родственников прошу прибыть в Минобороны для необходимых процедур опознания и забора генетического материала. Здесь, в Сочи, в виду неопределенности прохождения поисково-спасательной операции - хотя ряд тел и фрагментов уже обнаружено - такие работы проводиться не будут».

Министр заверил, что тот, кто всё же захочет приехать в Сочи, получит всю необходимую помощь.

Напомним, Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей Первого канала, НТВ и «Звезды», глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

26 декабря в связи с трагедией объявлено днём траура.