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Общество

Летом начнётся съёмки третьего сезона «Секса в большом городе»

Летом 2017 года в Америке начнутся съемки третьего сезона сериала «Секс в большом городе». Как сообщают российские СМИ, сценарий фильма уже прошел утверждение, а актеры, исполняющее главные роли - Кристин Дэвис, Ким Кэттролл, Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон, подписали контракты.

Перед анонсом начала съемок очередной части «Секса в большом городе» отмечалось, что переговорный процесс с актрисами был сложным, особенно с Сарой Джессикой  Паркер, без которой продолжение было бы невозможным, поскольку она играет главную героиню.

Отмечается, что актрисе особенно понравилось то, что её придётся играть свою героиню, которая находится в зрелом возрасте. Однако, уговорить Паркер удалось после внесения некоторых изменений в сценарий третьего сезона.

Добавим, что сериал получил большое количество наград и номинаций на престижные премии, в том числе 7 премий «Эмми», 8 премий «Золотой глобус» и 11 премий «Гильдии киноактеров».

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