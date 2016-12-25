Дождь с мокрым снегом прогнозируется в понедельник в Псковской области

21:48, 25 декабря 2016, ПАИ

26 декабря в Псковской области прогнозируется облачная погода, ожидаются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть юго-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ожидается от +1 до +6 градусов.

Атмосферное давление низкое.