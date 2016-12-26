В Псковской области прокуратура опротестовала приказ о переводе земель сельхозназначения в иную категорию

09:15, 26 декабря 2016, ПАИ

В Псковской области по требованию прокуратуры отменено незаконное решение о переводе земель сельскохозяйственного назначения в иную категорию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что приказом регионального комитета по имущественным отношениям от 30 сентября 2016 года №3562 три земельных участка общей площадью более 100 га из земель сельхозназначения были переведены в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для расширения и развития таможенно-логистического терминала, размещения складов и площадок для стоянки грузового транспорта. Кроме того, была не соблюдена процедура принятия этого решения.

В итоге прокуратура области опротестовала приказ органа госвласти. Требования прокурора удовлетворены, незаконный правовой акт отменен.

