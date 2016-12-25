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В Пскове и Печорах несколько домов остались без воды из-за аварий

25 декабря в Пскове на улице Коммунальной, 32 произошел прорыв водопровода холодного водоснабжения, причина – износ, стало известно Псковскому агентству информации.

В результате аварии без холодного водоснабжения остается один дом на 80 квартир. Аварийно-восстановительные работы запланированы на 26 декабря.

Также сегодня планируется восстанавливать водоснабжение в Печорах, где на улице Псковской, 19, 21 по той же причине произошла авария на магистральном водопроводе. Без холодного водоснабжения остаются два жилых дома, в которых проживают 38 человек. В 100 метрах от этих домов находится колонка.
 

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