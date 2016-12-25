Газовоз попал в ДТП в Псковской области

08:16, 26 декабря 2016, ПАИ

В 2:30 26 декабря на 261-м км трассы Р-23 «Псков», вблизи деревни Подборовье, произошло ДТП с участием автогазовоза «Форд», стало известно Псковскому агентству информации.

Машина, перевозившая сжиженный газ (пропан объемом 18 м3), следовала из Санкт-Петербурга. По пути она совершила касательное столкновение с автомобилями «Форд» и «Ивеко», съехала в кювет и опрокинулась. Водитель был доставлен в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребер, ушибы.

Цистерна не повреждена, утечки газа из цистерны нет. Сегодня организована перекачка газа из опрокинувшегося автомобиля.

