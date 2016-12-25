За сутки в Псковской области произошло 21 преступление

08:23, 26 декабря 2016, ПАИ

25 декабря в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрировано 21 преступление, в том числе 9 краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел региона поступили 40 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 12 - по городу Пскову.

На территории Псковской области вчера были зарегистрированы 2 ДТП, в результате которых пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 312 нарушений Правил дорожного движения.

