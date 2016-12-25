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Общество

Не сквернословить советует сегодня народный календарь

26 декабря по народному календарю наступил Евстратиев день (Ведьмины посиделки), пишет сalend.ru.

Сегодня отмечается память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в начале IV века в Севастии. Первым принял мучения пресвитер Аравийской церкви Авксентий, которого язычники заключили в темницу. Видя его стойкость, военачальник Евстратий исповедовал себя христианином, за что его подвергли пыткам. Обоих мучеников казнили. После этого о своей вере в Христа заявили также простолюдин Мардарий и молодой воин Орест. Их также приговорили к смерти.

«Мученик Евстрат солнышку рад», — говорили предки, подмечая, что день стал немного длиннее. На Руси с Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Не следовало также оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.

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