Минфин раскритиковал законопроект, расширяющий полномочия регулятора

08:38, 26 декабря 2016, ПАИ

Банк России, вероятнее всего, не будет отвечать за экономический рост и занятость в стране, как предусматривает резонансный законопроект о расширении перечня целей регулятора. Об этом пишет газета «Известия».

Как рассказали изданию два федеральных чиновника в финансово-экономическом блоке правительства, Министерство финансов подготовило отрицательный отзыв на законопроект.

По мнению ведомства, ЦБ должен отвечать только за создание условий для роста ВВП и финстабильность, но не за всю экономику. В противном случае качество его работы снизится.

Напомним, что депутаты Орловской области предложили дополнить действующий закон «О Центральном банке». Они считают необходимым наделить ЦБ ответственностью за экономический рост и снижение безработицы.