Банкам разрешат получать информацию о смене SIM-карт клиентов

09:18, 26 декабря 2016, ПАИ

В России усилят защиту клиентов от мошенничества путем запроса у сотовых операторов сведений о смене абонентами SIM-карт. Как пишет газета «Известия», такое решение было принято на закрытой встрече представителей банков, Минкомсвязи и ЦБ РФ.

Издание отмечает, что это позволит бороться с мошенниками, которые меняют SIM-карты клиентов ради получения доступа к их онлайн-счетам. Доступ к интернет-банку преступники добывают с помощью вредоносного программного обеспечения, но, даже располагая логином и паролем, не могут войти в аккаунт — для этого требуется ввести код, присылаемый клиенту в виде СМС. Поэтому мошенники по поддельным доверенностям оформляют в салоне связи копии чужих SIM-карт.

Участники совещания пришли к выводу, что механизм запроса из банка в компании сотовой связи о смене SIM-карты абонентом, - эффективный способ бороться с указанным видом мошенничества, однако для этого операторам придется произвести ряд технических доработок.

Кроме того, необходимо сформировать соответствующую правовую базу.

