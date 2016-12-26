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В Псковской области отобрали каратистов на Чемпионат и Первенство Северо-Запада

24 декабря прошли Чемпионат и Первенство Псковской области по карате WKF. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации карате города Пскова.

Фото предоставлено Федерацией карате города Пскова

На соревнования съехались более 120 лучших спортсменов области. Прошедшие состязания стали последним этапом отбора на Чемпионат и Первенство Северо-Запада, который будет проводиться 3-5 февраля в Череповце (Вологодская область).

Фото предоставлено Федерацией карате города Пскова

Турнир проходил в разделах: индивидуальное ката, ката-группа и индивидуальное кумите. Все тренеры отметили рост технического уровня спортсменов региона.

Фото предоставлено Федерацией карате города Пскова

«Конкуренция и уровень спортсменов растет, вид спорта развивается в правильном направлении. У Федерации большие долгосрочные планы, которые мы начнем реализовывать уже в следующем году», - рассказал председатель Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

По итогам прошедших соревнований спортсменам выполнившим нормы ЕВСК будут присвоены очередные разряды.

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