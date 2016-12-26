Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря

09:02, 26 декабря 2016, ПАИ

26 декабря в России объявлен общенациональный траур, сообщает «Эхо Москвы». Он связан с катастрофой Ту-154 над Черным морем. О решении объявить траур накануне сообщил президент Владимир Путин.

Траур также объявлен и в соседней Белоруссии. Там, по распоряжению президента республики Александра Лукашенко, будут приспущены государственные флаги, ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося — техническая неисправность, ошибка экипажа или плохое топливо. Версия теракта основной не является, сообщил накануне источник агентства в спецслужбах.

Напомним, самолет Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе восемь военных, девять представителей прессы, двое госслужащих, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Как сообщает РИА Новости, поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту. Сейчас поисковые работы ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Военнослужащие также обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров.

«Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА «Орлан-10», — добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Специалисты отмечают, что поисково-спасательная операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.