0
13:24
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
11:46
13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
10:22
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
09:41
Сегодня в 18:00 завершится приём заявок на «Народное признание»
09:02
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря
19:45
Поэтесса Р’Оксана Стренадько претендует на «Народное признание»
17:44
Руководители Пскова о крушении Ту-154: Трагедия болью отозвалась в сердцах псковичей
Еще новости
Общество

Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря

26 декабря в России объявлен общенациональный траур, сообщает «Эхо Москвы». Он связан с катастрофой Ту-154 над Черным морем. О решении объявить траур накануне сообщил президент Владимир Путин.

Траур также объявлен и в соседней Белоруссии. Там, по распоряжению президента республики Александра Лукашенко, будут приспущены государственные флаги, ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося — техническая неисправность, ошибка экипажа или плохое топливо. Версия теракта основной не является, сообщил накануне источник агентства в спецслужбах.

Напомним, самолет Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе восемь военных, девять представителей прессы, двое госслужащих, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Как сообщает РИА Новости, поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту. Сейчас поисковые работы ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Военнослужащие также обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров.

«Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА «Орлан-10», — добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Специалисты отмечают, что поисково-спасательная операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
26 декабря 2016
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
26 декабря 2016
13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
26 декабря 2016
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
Сегодня в 18:00 завершится приём заявок на «Народное признание»
26 декабря 2016
Сегодня в 18:00 завершится приём заявок на «Народное признание»
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря
26 декабря 2016
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря
Поэтесса Р’Оксана Стренадько претендует на «Народное признание»
25 декабря 2016
Поэтесса Р’Оксана Стренадько претендует на «Народное признание»
Руководители Пскова о крушении Ту-154: Трагедия болью отозвалась в сердцах псковичей
25 декабря 2016
Руководители Пскова о крушении Ту-154: Трагедия болью отозвалась в сердцах псковичей 4
Ориентировщик Иван Никитин поборется за «Народное признание»
25 декабря 2016
Ориентировщик Иван Никитин поборется за «Народное признание»

Идет загрузка...