Администрация Пушкинских Гор не предусмотрела места для инвалидов на нескольких парковках

09:17, 26 декабря 2016, ПАИ

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов и выявила нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проведения проверки установлено, что стоянка автотранспорта возле здания администрации района (улица Ленина, 6) и парка «Лукоморье», а также стоянка между зданиями администрации и гостиницей «Дружба» не оснащены специальными указателями мест для парковки (стоянки) специальных транспортных средств инвалидов, места для них не предусмотрены.

В связи с этим в адрес главы администрации городского поселения Пушкинские Горы надзорный орган внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных должностных лиц.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль.