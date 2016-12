Умер певец Джордж Майкл

09:33, 26 декабря 2016, ПАИ

25 декабря в возрасте 53 лет умер певец Джордж Майкл. Как сообщает «Медуза» со ссылкой на издание «The Mirror», Джордж Майкл скончался у себя дома в Оксфордшире.

По некоторым данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. BBC уточняет, что полиция не обнаружила никаких подозрительных обстоятельств случившегося.

Семья музыканта объявила, что никаких дополнительных комментариев от них пока не будет.

Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) - английский певец, музыкант, композитор и продюсер. Прославился в 1980-х как вокалист поп-дуэта «Wham!» С конца 1980-х — успешный сольный исполнитель. Всего он продал более ста миллионов копий своих альбомов. В 1987 и 1988 годах Майкл стал лауреатом премии «Грэмми» — за дебютный сольный альбом «Faith» и за песню «I Knew You Were Waiting (For Me)», записанную с Аретой Франклин.