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Общество

В Великих Луках на отлов и содержание бездомных собак за полгода потратят 475 тысяч рублей

В первом полугодии 2017-го в Великих Луках на отлов, содержание безнадзорных собак, а также временное хранение и утилизацию трупов домашних и безнадзорных (в том числе диких) животных планируется потратить 475 тысяч рублей. На сайте госзакупок размещен запрос котировок.

За указанный период подрядчику предстоит отловить 25 крупных собак, 22 средних и столько же маленьких собак.

Источник финансирования – бюджет города.
 

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