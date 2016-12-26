В Великих Луках на отлов и содержание бездомных собак за полгода потратят 475 тысяч рублей

10:18, 26 декабря 2016, ПАИ

В первом полугодии 2017-го в Великих Луках на отлов, содержание безнадзорных собак, а также временное хранение и утилизацию трупов домашних и безнадзорных (в том числе диких) животных планируется потратить 475 тысяч рублей. На сайте госзакупок размещен запрос котировок.

За указанный период подрядчику предстоит отловить 25 крупных собак, 22 средних и столько же маленьких собак.

Источник финансирования – бюджет города.

