В Великих Луках на отлов и содержание бездомных собак за полгода потратят 475 тысяч рублей
В первом полугодии 2017-го в Великих Луках на отлов, содержание безнадзорных собак, а также временное хранение и утилизацию трупов домашних и безнадзорных (в том числе диких) животных планируется потратить 475 тысяч рублей. На сайте госзакупок размещен запрос котировок.
За указанный период подрядчику предстоит отловить 25 крупных собак, 22 средних и столько же маленьких собак.
Источник финансирования – бюджет города.