За неделю 13 жителей Псковской области стали жертвами мошенников
За прошедшую неделю 13 жителей Псковской области стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
11 случаев мошенничества были связаны с использованием телекоммуникационных систем или приобретением товаров через Интернет.
В частности, за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки обратилась 33-летняя женщина. Выяснилось, что у нее с банковской карты произошло несанкционированное списание более 4 тысяч рублей.
В настоящее время полицейские в рамках проверочных мероприятий разбираются с произошедшим. В этом случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.
Жительнице Псковского района на мобильный телефон пришло СМС-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина позвонила по указанному в SMS номеру.
Неизвестный мужчина представился работником банка. Якобы, для решения проблемы он запросил у звонившей реквизиты ее банковской карты. Она сообщила требуемые данные, а через некоторое время с ее карты было снято более 10 тысяч рублей.