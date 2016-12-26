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За неделю 13 жителей Псковской области стали жертвами мошенников

За прошедшую неделю 13 жителей Псковской области стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

11 случаев мошенничества были связаны с использованием телекоммуникационных систем или приобретением товаров через Интернет.

В частности, за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки обратилась 33-летняя женщина. Выяснилось, что у нее с банковской карты произошло несанкционированное списание более 4 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские в рамках проверочных мероприятий разбираются с произошедшим. В этом случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

Жительнице Псковского района на мобильный телефон пришло СМС-сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Женщина позвонила по указанному в SMS номеру.

Неизвестный мужчина представился работником банка. Якобы, для решения проблемы он запросил у звонившей реквизиты ее банковской карты. Она сообщила требуемые данные, а через некоторое время с ее карты было снято более 10 тысяч рублей.

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