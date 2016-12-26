Светоотражающих снеговиков помогли сделать псковским школьникам сотрудники ГИБДД

10:58, 26 декабря 2016, ПАИ

Сотрудники ГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову в рамках урока «Технология» провели с учащимися 3-го «В» класса лицея «Развитие» встречу, на которой школьники самостоятельно изготовили светоотражающие элементы в виде снеговиков. Каждая фигурка была индивидуальна по исполнению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

После завершения работы дети захотели сразу прикрепить свои поделки к рюкзакам, чтобы быть заметными в темное время суток, так как они ходят на занятия во вторую смену. Уже через несколько минут на рюкзаках третьеклассников появились новые светоотражатели собственного производства. Материал для работы был предоставлен одной из фирм.

Инспекторы ГИБДД еще раз напомнили своим подопечным о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения. А ношение светоотражателей должно стать привычным явлением, ведь они могут сберечь жизнь многим.