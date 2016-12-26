Сотрудники псковского СИЗО устроили новогодний праздник для воспитанников реабилитационного центра

11:03, 26 декабря 2016, ПАИ

Сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области устроили воспитанникам Социально-реабилитационного центра Порховского района новогодний праздник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

«Акция среди личного состава учреждения проходила на добровольной основе, и практически ни один сотрудник не остался равнодушным», - отметили в Управлении.

Благотворительной поездке в социальное учреждение предшествовал сбор помощи нуждающимся детям, который проходил среди сотрудников СИЗО-1. В результате воспитанники Центра получили в качестве новогодних сюрпризов сладкие подарки, одежду, обувь, игрушки.

«Здесь всё от людей зависит. Я, например, считаю, что детям в трудной жизненной ситуации просто необходимо помогать. При желании каждый человек может внести, хотя бы небольшой, но важный вклад в общее дело и подарить нуждающимся ребятишкам настоящий праздник», - отметил младший инспектор СИЗО-1 Сергей Васильев.

Переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, самые активные офицеры учреждения отправились в Порхов и устроили для детей новогодний сюрприз. Дети, в свою очередь, рассказывали гостям стихотворения, пели песни и водили хоровод.

В завершение встречи руководитель Центра Ольга Шигаева выразила признательность коллективу СИЗО-1 и передала благодарственное письмо в адрес начальника УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря: «Ваше доброе присутствие в жизни воспитанников Центра стало для них поддержкой и опорой».