13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

11:46, 26 декабря 2016, ПАИ

В Псковской области в девяти школах закрылись на карантин по ОРВИ 13 классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Калинина.

В частности, в Пскове закрылись два класса в школах № 4 и 8, в Великих Луках — 4 класса. В Печорской гимназии карантин ввели в одном классе, в Ротовской школе Печорского района — в трёх классах, Себежской школе закрылся один класс.

Елена Калинина также добавила, что в Пушкинских Горах находится на карантине одна группа детского сада.

Она пояснила, что при отсутствии 25% учащихся в классе директор школы вправе распустить учеников данного класса на 7 дней.