0
13:24
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
11:46
13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
10:22
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
09:41
Сегодня в 18:00 завершится приём заявок на «Народное признание»
09:02
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря
19:45
Поэтесса Р’Оксана Стренадько претендует на «Народное признание»
17:44
Руководители Пскова о крушении Ту-154: Трагедия болью отозвалась в сердцах псковичей
Еще новости
Общество

13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Псковской области в девяти школах закрылись на карантин по ОРВИ 13 классов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Калинина.

В частности, в Пскове закрылись два класса в школах № 4 и 8, в Великих Луках — 4 класса. В Печорской гимназии карантин ввели в одном классе, в Ротовской школе Печорского района — в трёх  классах, Себежской школе закрылся один класс.

Елена Калинина также добавила, что в Пушкинских Горах находится на карантине одна группа детского сада.

Она пояснила, что при отсутствии 25% учащихся в классе директор школы вправе распустить учеников данного класса на 7 дней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
26 декабря 2016
Губернатор Псковской области: Как сыр в масле мы не катаемся, но выстроенная система соцзащиты свои функции выполняет
13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
26 декабря 2016
13 классов в школах Псковской области закрыли на карантин из-за ОРВИ
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
26 декабря 2016
Псковский ансамбль «Солнышко» в полном составе будет претендовать на «Народное признание»
Сегодня в 18:00 завершится приём заявок на «Народное признание»
26 декабря 2016
Сегодня в 18:00 завершится приём заявок на «Народное признание»
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря
26 декабря 2016
Общенациональный траур в связи с авиакатастрофой над Чёрным морем объявлен 26 декабря
Поэтесса Р’Оксана Стренадько претендует на «Народное признание»
25 декабря 2016
Поэтесса Р’Оксана Стренадько претендует на «Народное признание»
Руководители Пскова о крушении Ту-154: Трагедия болью отозвалась в сердцах псковичей
25 декабря 2016
Руководители Пскова о крушении Ту-154: Трагедия болью отозвалась в сердцах псковичей 4
Ориентировщик Иван Никитин поборется за «Народное признание»
25 декабря 2016
Ориентировщик Иван Никитин поборется за «Народное признание»

Идет загрузка...