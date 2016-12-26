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В Великих Луках девушка ударила прохожую бутылкой по голове

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку,  подозреваемую в причинении телесных повреждений местной жительнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Ночью 24 декабря к экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находившемуся на маршруте патрулирования в районе проспекта Гагарина, обратилась женщина. Она пояснила, что неизвестная причинила ей телесные повреждения – разбила голову бутылкой.

Сотрудники Росгвардии предприняли необходимые меры и задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя девушка.

Задержанную доставили в дежурную часть территориального отдела полиции.

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