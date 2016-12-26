В Великих Луках девушка ударила прохожую бутылкой по голове
В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку, подозреваемую в причинении телесных повреждений местной жительнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Ночью 24 декабря к экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находившемуся на маршруте патрулирования в районе проспекта Гагарина, обратилась женщина. Она пояснила, что неизвестная причинила ей телесные повреждения – разбила голову бутылкой.
Сотрудники Росгвардии предприняли необходимые меры и задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя девушка.
Задержанную доставили в дежурную часть территориального отдела полиции.