В Великих Луках девушка ударила прохожую бутылкой по голове

11:08, 26 декабря 2016, ПАИ

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали девушку, подозреваемую в причинении телесных повреждений местной жительнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Ночью 24 декабря к экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находившемуся на маршруте патрулирования в районе проспекта Гагарина, обратилась женщина. Она пояснила, что неизвестная причинила ей телесные повреждения – разбила голову бутылкой.

Сотрудники Росгвардии предприняли необходимые меры и задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя девушка.

Задержанную доставили в дежурную часть территориального отдела полиции.