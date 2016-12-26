Псковичам предлагают ознакомиться с электронной коллекцией «Династия Романовых»

11:19, 26 декабря 2016, ПАИ

Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина предлагает ознакомиться с электронной коллекцией «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года», один из разделов которой посвящён царю-миротворцу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

На портале псковичи могут увидеть цифровые копии редких исторических документов, в том числе и личных писем императора, изображений Александра Павловича и его окружения, воспоминаний современников, посвящённых ему очерков и исследований, а также видеолекций.

Будущий император появился на свет в Санкт-Петербурге 12 (23) декабря 1777 года. После рождения венценосная бабушка забрала ребёнка у родителей, она видела его продолжателем своего дела, планировала возвести его на трон в обход отца, поэтому старалась дать маленькому Саше соответствующее воспитание.

Заняв престол, император намеревался осуществить радикальную реформу политического строя России путём создания конституции, гарантировавшей всем подданным личную свободу и гражданские права. Он хотел утвердить законный порядок и правосудие, уничтожить произвол и повсеместные взятки. При нём была проведена реформа высших и центральных органов управления: учреждены министерства и кабинет министров, образован Государственный Совет. На его открытии в 1810 году Александр I произнёс свою знаменательную речь: «Все, что в мыслях и желаниях человечества есть самого твердого и непоколебимого, все будет Мною употреблено, чтобы установить порядок и оградить империю добрыми законами».

В июне 1812 года французские войска под предводительством императора Наполеона пересекли границу и вступили на территорию России. На портале Президентской библиотеки представлена цифровая копия письма Александра I Бонапарту, в котором он попытался предотвратить войну.

С ходом последовавших за этим военных действий, участием в них императора и его генералов можно подробно ознакомиться благодаря материалам, собранным в электронной коллекции «Отечественная война 1812 года». Для русских войск и Александра I эта война закончилась в 1814 году взятием столицы Франции.

Александр I, за которым после освобождения Европы закрепилось имя «благословенный», скончался от болезни 2 декабря (19 ноября) 1825 года в Таганроге вовремя одного из своих путешествий.

Добавим, доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через электронный читальный зал, он открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Профсоюзная, 2, конференц-зал).

